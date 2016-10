N24 Doku 22:05 bis 23:00 Dokumentation Stephen Hawking - Geheimnisse des Universums: Zeitreisen GB 2009 Merken Könnte der Mensch eine Reise in die Zukunft eines Tages antreten? Oder sind Zeitreisen ein theoretisches Konstrukt? Der weltbekannte britische Astrophysiker Stephen Hawking gibt einen exklusiven Einblick in seine Gedankenwelt und seine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Hawking präsentiert auf faszinierende Weise die Theorie der Zeitreise mit beeindruckenden 3D-Animationen und Originalaufnahmen aus dem All. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Into the Universe with Stephen Hawking

