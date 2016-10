N24 Doku 20:10 bis 21:00 Magazin Welt der Wunder Raffinierter Mechanismus: Wie funktioniert ein Türschloss? Raffinierter Mechanismus: Wie funktioniert ein Türschloss? D 2015 Merken Mehrmals am Tag schließen wir Türen und Schränke mit dem passenden Schlüssel auf und zu. Dabei machen wir uns wenig Gedanken darüber, was wir da eigentlich in Bewegung setzen. "Welt der Wunder" zeigt die Entstehungsgeschichte des modernen Schließzylinders. Außerdem: Riskantes Hobby - wie können fatale Stürze beim Motocross vermieden werden? Perfekt an die Kälte angepasst - wie können Kaiserpinguine in dem extremen Klima der Antarktis überleben? Und: Wie wird Sekt hergestellt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder