N24 Doku 17:50 bis 18:45 Dokumentation Mayday - Der Todesflug der Kennedys CDN Am 16. Juli 1999 stürzt ein Privatflugzeug mit drei Insassen an Bord vor der Küste von Martha's Vineyard, Massachusetts, ab - niemand überlebt. Der Pilot war kein Geringerer als John F. Kennedy Jr., der Sohn des 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Trotz eindringlicher Ermittlungen kann der Unfall auf keinen technischen Defekt zurückgeführt werden. Doch was war die Ursache für den Flugzeugabsturz? Erlag auch John Fitzgerald Junior dem berüchtigten "Fluch des Kennedy-Clans"? Originaltitel: Air Crash Investigation