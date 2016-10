N24 Doku 15:55 bis 16:45 Dokumentation Drogenfahndung Moskau D 2011 Merken Nach Ansicht der russischen Drogenkontrollbehörde gleicht der Rauschgiftschmuggel in Moskau einer regelrechten Apokalypse. Kam der "Stoff" früher aus Südostasien, steht heute Afghanistan an der Spitze der Opiumproduktion. Abnehmer finden sich vor allem in Russland. Die N24-Reportage von Christoph Wanner zeigt den Weg des Opiums von Afghanistan nach Moskau, dokumentiert die Folgen der Sucht und begleitet russische Drogenfahnder bei ihrem Kampf gegen die Drogenbarone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drogenfahndung Moskau