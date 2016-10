kabel1 classics 01:30 bis 03:15 Actionfilm Drug War CHN, HK 2012 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Zhan Lei, der Chef der Abteilung für Drogenfahndung, versucht seit vielen Jahren die tobenden Bandenkriege in der Stadt zu bekämpfen. Eines Tages spielt ihm der Zufall in die Hände und er bekommt Tian Ming, den führenden Drogenbaron der Stadt, zu fassen. Um der Todesstrafe zu entgehen, kooperiert dieser mit der Polizei - ein perfides Katz-und-Maus-Spiel ist die Folge ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis Koo (Choi Tin-ming / Timmy Choi) Honglei Sun (Captain Zhang Lei) Betty Huang Yi (Yang Xiaobei) Michelle Ye Xuan (Sal) Wallace Chung Hon-Leung (Guo Weijun) Lam Suet (Fatso) Guo Tao (Senior Dumb) Originaltitel: Du zhan Regie: Johnnie To Drehbuch: Ryker Chan, Ka-Fai Wai, Nai-Hoi Yau, Xi Yu Kamera: Siu-keung Cheng Musik: Xavier Jamaux Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 342 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 137 Min. Patch Adams

Filme

ZDF 01:15 bis 03:00

Seit 87 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 72 Min.