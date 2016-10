kabel1 classics 18:25 bis 18:55 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Eine ganz normale Familie? USA 1990 Merken Der Sozialarbeiter Leonard Marshall besucht Angela und Tony. Marshall möchte sich selbst überzeugen, ob die Verhältnisse, in denen Billy aufwächst, in Ordnung sind. Tony erzählt Marshall einen Schwank, in dem Billy die Schule schwänzt und von einem Familienmitglied zum nächsten gereicht wird. Die beiden ahnen nicht, dass Billy tatsächlich oben in seinem Bett liegt. Allerdings schwänzt er nicht, er ist wirklich krank ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Jonathan Halyalkar (Billy) Ken Lerner (Leonard Marshall) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Deborah Leschin, Barry Vigon Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft