Silverline 02:20 bis 03:45 Drama K-11 USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Raymond Saxx Jr. ist ein einflussreicher Musikproduzent. Nach übermäßigem Drogenkonsum wacht er in einer Zelle auf: Er wurde anscheinend als ''K-11'' klassifiziert. Raymond merkt, dass er in einer alptraumhaften Welt gelandet ist, die von der transsexuellen Diva Mousey regiert wird. Während seiner Gefangenschaft trifft er auf den jungen Transsexuellen Butterfly, der seinen Vergewaltiger töten will, auf einen Kinderschänder und auf den rücksichtslosen Sheriff Lt. Johnson. Raymond muss sich den Hierarchien im Gefängnis unterwerfen und die Regeln in der dort herrschenden Welt verstehen, um die Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Goran Visnjic (Raymond Saxx Jr.) Kate del Castillo (Mousey) D.B. Sweeney (Sgt. Johnson) Portia Doubleday (Butterfly) Jason Mewes (Ben Shapiro) Sonya Eddy (Teresa Luna) Luis Moncada (ShyBoy) Originaltitel: K-11 Regie: Jules Stewart Drehbuch: Jared Kurt, Jules Stewart Musik: Phil Marshall Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 342 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 137 Min. Patch Adams

Filme

ZDF 01:15 bis 03:00

Seit 87 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 72 Min.