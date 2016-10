Silverline 20:15 bis 21:55 Thriller The Canyons USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich will Ex-Model Tara (Lindsay Lohan) als Schauspielerin ganz groß raus kommen. Doch der ersehnte Erfolg in Hollywood bleibt aus. Stattdessen verdingt sie sich als Gespielin von Filmproduzent Christian (James Deen). Der verzogene und sexsüchtige Jüngling hat Gefallen daran, sein Umfeld zu manipulieren und zu kontrollieren. Und das glamouröse und sensationslüsterne Los Angeles bietet ihm eine dankbare Bühne für seine Obsessionen. Sein neuester Plan: Freundin Tara soll in seinen Porno-Produktionen mitwirken. Die ist jedoch viel mehr an Klamotten, Schmuck und Geld interessiert als an Christians kleinen Schmuddel-Sessions. Während eines anderweitigen Vorsprechens begegnet sie ihrem Ex-Freund Ryan (Nolan Funk) wieder und lässt sich auf eine Affäre mit ihm ein. Aus Leidenschaft wird schnell ernst und als Christian hinter Taras Doppelleben kommt, beginnt ein fieses Intrigenspiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lindsay Lohan (Tara) James Deen (Christian) Nolan Gerard Funk (Ryan (as Nolan Funk)) Amanda Brooks (Gina) Tenille Houston (Cynthia) Gus Van Sant (Dr. Campbell) Jarod Einsohn (Hoodie Guy) Originaltitel: The Canyons Regie: Paul Schrader Drehbuch: Bret Easton Ellis Musik: Brendan Canning Altersempfehlung: ab 16