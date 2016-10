SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:55 Krimiserie Blindspot One Begets Technique USA 2016 2016-10-11 00:30 16:9 HDTV Merken Der Kriminelle Rich Dotcom bietet Weller und seinem Team an, sie bei der Ergreifung des Terror-Finanziers Sho Ahktar zu unterstützen. Der Mann soll mit gestohlenen Gemälden geködert werden, die aus dem Gardner Museum geraubt wurden. Dotcom kennt den Kunsträuber und kann die Bilder beschaffen. Weller lässt sich auf den Deal ein und lockt Ahktar zu einer exklusiven Party, auf der er gefasst werden soll. Doch dann läuft alles aus dem Ruder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Martin Gero Altersempfehlung: ab 12