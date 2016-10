SAT.1 Emotions 16:20 bis 16:45 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 776 D 2011 16:9 Merken Tom und Anna haben sich endlich gefunden und können sich ganz ihrer Liebe hingeben. Doch bei all ihrem Glück vergisst Anna nicht, wem sie das alles zu verdanken haben: Nina Hinze. Paloma setzt ihren Plan in die Tat um und trifft sich mit der Marketingchefin von Jeans Fritz. Nach der Beseitigung einiger Missverständnisse gelingt es Paloma, sie zu einer Kooperation mit Lanford zu überreden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna Broda) Patrick Kalupa (Tom Lanford) Maja Maneiro (Paloma Greco) Eveline Suter (Fanni) Klaus-Dieter Klebsch (Bruno Lanford) Jacob Weigert (Enrique Vegaz) Sarah Mühlhause (Carla Rohnstedt) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Julia Peters Drehbuch: Felix Mennen Kamera: Michael Strecker Musik: Reinhold Hoffmann