SAT.1 Emotions 08:30 bis 09:15 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 179 D 2011 16:9 HDTV Merken Daniel und Laura sind überglücklich miteinander. Doch dann funkt Saskia dazwischen ... Laura und Stefan stellen fest, dass sie Schwester Magdalena unterschiedliche Ratschläge für ihr Liebesproblem gegeben haben: Laura rät ihr, die Liebe zu akzeptieren und einen Neuanfang zu wagen. Stefan ist hingegen der Meinung, dass sie das gesicherte Leben im Kloster nicht riskieren und ihre Gefühle ignorieren soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sabine Bach (Saskia von Hagen) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Tanja Roitzheim, David Carreras Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Werner Sailer, Mike Clayton Musik: Curt Cress

