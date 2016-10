SAT.1 Gold 00:30 bis 01:25 Krimiserie Detektiv Rockford Liebe-Drogen-Tod USA 1975 16:9 Merken Als Rockford für seine alte Bekannte Claire deren vermissten Freund aufspüren soll, gerät er in eine brenzlige Situation: Der Vermisste ist Polizist, und nun sind seine Kollegen und eine Gangsterbande gleichermaßen hinter dem Detektiv her. Sie alle vermuten, dass er mehr weiß, als er zugibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Garner (James Scott 'Jim' Rockford) Joe Santos (Sergeant Dennis Becker) Noah Beery jr. (Joseph 'Rocky' Rockford) Linda Evans (Claire Prescott) Lance LeGault (Stone) Jackie Cooper (Capt. Highland) Lane Smith (Willett) Originaltitel: The Rockford Files Regie: William Wiard, Lawrence Doheny Drehbuch: Roy Huggins, Stephen J. Cannell, Edward J. Lakso Musik: Pete Carpenter, Mike Post