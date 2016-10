SAT.1 Gold 22:05 bis 22:55 Krimiserie Diagnose: Mord Mörderisches Team USA 1997 Merken Dr. Jeff Everden muss sich einer Operation unterziehen. Den Eingriff lässt er von ausgewählten Ärzten durchführen, die alle ehemalige Studenten von ihm sind. Während der Operation stirbt der operierende Arzt an einem Herzinfarkt - obwohl er kerngesund war. Aufgrund seiner Tierversuche war der Arzt nicht besonders beliebt. Durch Zufall entdeckt Dr. Mark Sloan kleine Schnitte an den Fingerkuppen des Toten. Er stellt dem Mörder eine Falle, indem er einen Herzinfarkt vortäuscht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Victoria Rowell (Dr. Amanda Livingston) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Michael Tucci (Norman Briggs) Jack Klugman (Dr. Jeff Everden) Wayne Rogers (Dr. Kevin Morrissey) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II. Drehbuch: Gerry Conway Kamera: Frank Thackery Musik: Peter Myers Altersempfehlung: ab 6

