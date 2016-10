SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Krimiserie Quincy Im Netz der Diplomatie USA 1979 16:9 Merken Ein amerikanischer Impfstoff gegen Diphterie steht unter Verdacht, bei den Kindern und Säuglingen des südamerikanischen Inselstaates San Cristos eine tödliche Krankheit auszulösen. Quincy und Sam fliegen in das Krisengebiet, um der Sache auf den Grund zu gehen. Können sie den geimpften Kindern helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Robert Loggia (Prime Minister Harland DeVille) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Alan Cooke Drehbuch: Robert Crais Kamera: H. John Penner Musik: Bob Alcivar Altersempfehlung: ab 6