SAT.1 Gold 17:50 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Das letzte Glas USA 1988 2016-10-12 13:40 Merken Jessica wird zu einer Party auf dem Weingut der Familie Gambini eingeladen. Familienoberhaupt Salvatore feiert Geburtstag. Am Tag der Feier verunglückt Salvatores Enkel Tony, indem er eine Treppe runterstürzt. Er überlebt. Als Jessica einen Tag später eine Führung durch den Weinkeller bekommt, entdecken sie und Salvatore die Leiche eines Freundes. Nun ist Jessicas Spürsinn gefragt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Kristian Alfonso (Michele Gambini) Bibi Besch (Fiona Gambini) Ina Balin (Stella Gambini) Thomas Byrd (Paul Gambini) Grant Goodeve (Ben Skyler) John Saxon (Marco Gambini) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: Robert C. Moreno Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6