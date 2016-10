SAT.1 Gold 16:10 bis 17:00 Krimiserie Diagnose: Mord Wasserdichtes Alibi USA 2000 2016-10-12 12:05 Merken Assistenzarzt Mickey und seine Frau Jill hüten Dr. Mark Sloans Haus. Dort stellt Mickey seine Frau wegen eines Verhältnisses zur Rede. Es kommt zu einer brutalen Auseinandersetzung, in deren Verlauf Jill ihren Mann schließlich tötet. Mark und Steve finden den Toten. Jill behauptet, zwei Einbrecher seien in das Haus eingedrungen und hätten Mickey getötet. Alle Spuren bestätigen Jills Aussage, doch Mark entdeckt einige Unstimmigkeiten. Er und Steve stellen ihr eine Falle ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Brigid Brannagh (Jill) Robin Thomas (Dr. Donald Ward) Granville Van Dusen (McNamara) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Joel Steiger Kamera: Frank Thackery Musik: Lou Forestieri, Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6