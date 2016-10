SAT.1 Gold 10:20 bis 11:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Unter anderen Umständen USA 1993 Merken Dr. Quinn staunt nicht schlecht, als sie in der Scheune einen bewaffneten Mann mit einem Säugling entdeckt. Da das Baby krank zu sein scheint, bietet sie den beiden Unterschlupf für die Nacht an. Am nächsten Morgen ist der Eindringling verschwunden, hat jedoch das Kind zurückgelassen. Dr. Quinn tut nun alles in ihrer Macht stehende, um dem Kleinen ein neues Zuhause zu verschaffen, was auf Grund seiner indianischen Abstammung jedoch aussichtslos scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Orson Bean (Loren Bray) Shawn Toovey (Brian Cooper) Scotch Byerley (Man #1) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Beth Sullivan, Josef Anderson Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 6

