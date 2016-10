SAT.1 Gold 06:25 bis 06:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Der Fluch der Wahrsagerin Der Fluch der Wahrsagerin D 2007 16:9 Merken Ein anonymer Anrufer meldet einen Einbruch in einer Pharma-Firma. Als Rietz und Grass vor Ort sind, beteuert der Wachmann, dass alles in Ordnung sei und er die Beamten nicht verständigt habe. Doch irgendetwas ist faul an der Sache, und die Kommissare finden sich sehr schnell in ihrer Vermutung bestätigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz

