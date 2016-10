Hessen 13:05 bis 14:35 Drama Alles für meine Tochter D 2013 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Seit 14 Jahren sind die Lehrerin Ines und der Journalist Boris glücklich verheiratet. Nur der Wunsch des Paares nach einem Baby hat sich bisher nicht erfüllt. Vor allem Ines leidet sehr unter ihrer Kinderlosigkeit. Ausgerechnet in dieser Situation wird sie mit einem Kapitel ihres Lebens konfrontiert, das sie über viele Jahre erfolgreich verdrängt hat: In einer neuen Schülerin, der 16-jährigen Clara, erkennt sie ihre Tochter, die sie nach der Geburt zur Adoption freigegeben hatte. Da Boris davon nichts weiß, kann Ines sich nur ihrer besten Freundin Simone anvertrauen. Gegen deren Rat sucht sie auch privat die Nähe zu der nichts ahnenden Schülerin. Dabei gerät sie in einen Konflikt zwischen ihrer Verantwortung als Pädagogin und ihren immer stärker werdenden Muttergefühlen. - Das Drama "Alles für meine Tochter" greift das viele Paare betreffende und komplexe Thema ungewollter Kinderlosigkeit auf; Ann-Kathrin Kramer beeindruckt in der Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ann-Kathrin Kramer (Ines Erdmann) Alicia von Rittberg (Clara Liebner) Johanna Gastdorf (Kathrin Liebner) Hans-Jochen Wagner (Boris Erdmann) Bernhard Schütz (Erik Liebner) Elena Uhlig (Simone) Felix Eitner (Rudi) Originaltitel: Alles für meine Tochter Regie: René Heisig Drehbuch: Johann A. Bunners, Martin Dolejs Kamera: Peter Nix Musik: Oliver Biehler Altersempfehlung: ab 6