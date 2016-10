Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart Seepferdestärken, Affentheater und Dachakrobatik D Untertitel Live TV Merken Seepferdestärken, Affentheater und Dachakrobatik Heute verblüffen die Pfleger mit einer Art Hochseilartistik. Denn Mario Rehmann und seine Kollegen klettern auf die Dachkonstruktion der Freiflugvoliere, um dort Laub und Äste einzusammeln. Für manche Tiere bedeutet es extreme Anspannung: Von oben kommen sonst nur die Feinde. Wenn aber alles sauber und die Aktion vorüber ist, beruhigen sich die Tiere. Ihnen ist nichts passiert. Aus dem Zoo in Antwerpen treffen zwei Bonobos in der Wilhelma ein. Experten des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms EEP begleiten den Transport. So erfreulich die Verstärkung für die Affenfamilie ist, so können das neue Weibchen und ihre Tochter die Rangordnung in der Bonobo-Gruppe doch ganz schön durcheinander bringen. Gespannt beobachten die Pfleger gemeinsam mit ihren Gästen vom EEP, was in der Herde vorgeht. Im Aquarium werden Pferderaupen vorgestellt, die sind nichts anderes als - Seepferdchen. Die winzigen Tiere haben jede Menge überraschender Eigenschaften. (Der nächste Teil folgt am 12. Oktober.) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.

