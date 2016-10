Joanna et Michael vivent à New York. Aucun nuage, aucun doute n'est jamais venu assombrir leur union, jusqu'à ce que chacun d'eux soit tenté, la même nuit... Pendant que Michael est en déplacement professionnel avec Laura, jeune femme aussi attirante qu'énigmatique, Joanna recroise Alex, l'autre grand amour de sa vie. Les 36 heures qui suivent vont obliger chacun à faire des choix... In Google-Kalender eintragen