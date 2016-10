WDR 23:40 bis 01:00 Thriller Schrei in der Dunkelheit GB 2002 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Realistisch inszenierter Thriller über ärztliche Korruption im Zusammenhang mit dem Handel von Neugeborenen. Nach der Geburt ihres ersehnten ersten Kindes ist Rachel überglücklich. Zwar kam das Baby früher als erwartet zur Welt, doch es ist kerngesund. Die schockierende Nachricht der Krankenhausärzte, dass ihr Kind infolge eines nächtlichen Atemstillstands völlig überraschend gestorben sei, trifft sie vollkommen unvorbereitet. Trotz des Beistands ihrer besten Freundin Anni und des fürsorglichen Familienarztes Dr. Barrum kommt sie mit dem traumatischen Ereignis schwer zurecht. Nicht nur das: Rachel ist überzeugt, dass ihr Baby noch lebt und entführt wurde. Als sie heimlich in die Klinik zurückkehrt, um Nachforschungen anzustellen, gerät sie ins Visier des brutalen Dennis Betts, der offenbar mehr über die Vorgänge um ihr Kind weiß. In letzter Sekunde kann Rachel ihrem Verfolger mit Hilfe des sympathischen Krankenhausangestellten Daniel entkommen. Damit beginnt ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel, denn der psychopathische Betts schreckt vor nichts zurück, um die verzweifelte Mutter zum Schweigen zu bringen. Nach einem weiteren, äußerst bedrohlichen Zwischenfall erklärt Daniel sich bereit, Rachel bei der Suche nach ihrem Baby und den Hintermännern des Verbrechens zu helfen. Während Betts bei der Jagd nach dem Duo eine blutige Spur hinterlässt, kommen Rachel und Daniel der Wahrheit immer näher. Dabei wird immer deutlicher, dass der Fall auch etwas mit Rachels eigener Familie und ihrer Vergangenheit zu tun hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Woof (Rachel Stewart) Douglas Henshall (Daniel Stone) Clive Russell (Detektiv Dennis Betts) Kevin Whately (Dr. Richard Herd) Frank Finlay (Dr. Robert Barrum) Craig Kelly (D.C. Robert Mosley) Stephanie Buttle (Annie Cox) Originaltitel: Silent Cry Regie: Julian Richards Drehbuch: Simon Lubert Kamera: Tony Imi Musik: David A. Hughes Altersempfehlung: ab 16