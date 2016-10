WDR 14:30 bis 15:15 Dokumentation Ferien in NRW - Campingurlaub D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Camping in Nordrhein-Westfalen: Immer wieder in den Ferien zieht es Sonnenhungrige auf den Campingplatz "Borlefzen" bei Vlotho im Weserbergland. Dort haben Dauercamper seit den 60er Jahren ihre Heimat gefunden, nachdem ein Landwirt seine Äcker am Fluss zum Campen freigab. In den Wirtschaftswunderjahren leisteten sich dann stetig mehr Urlauber neue Wohnwagen. Sie wollten raus aus der Stadt und rein in die Natur: Sonnenbaden, Grillen, Angeln oder mit dem Paddelboot auf die Weser - all das gehört hier zum typischen Campingurlaub. Teilweise in dritter Generation urlauben die Camper in Zelten, Mobilheimen oder Blockhütten rund um den ca. 90.000 Quadratmeter großen Badesee und der Hafenanlage am Fluss. Auf der "Touristeninsel" machen auch immer mehr Camping-Neulinge Urlaub, die zum ersten Mal im Leben ein Zelt aufbauen. In Zeiten der Krise werden heimatnahe Reiseziele immer beliebter. "Hier draußen genießen wir die Freiheit", beschreiben die Dauer-Camper ihr Lebensgefühl, "hier muss man keine Frühstückszeiten im Hotel beachten und auch keine Kleiderordnung. Man kennt sich seit Jahren auf dem Platz, besucht sich gegenseitig und die Kinder der Nachbarn spielen mit unseren!" Die Dokumentation zeigt in historischen Filmausschnitten auch Entwicklung der Camping-Kultur in Nordrhein-Westfalen und wie sich das Leben auf den ersten Zeltplätzen der 50er und der 60er Jahre abgespielt hat. Schon in den ersten Fernsehsendungen von der Caravan-Messe in Essen wurde über den neuesten Campingkocher, das ideale Toilettenhäuschen, den zusammenklappbaren Wohnwagen und andere Neuheiten berichtet. Nicht fehlen dürfen natürlich die Camping-Seelsorger mit ihren "Rollenden Kapellen" und ehemalige DDR-Bürger, die ihr Glück mit Camping-Trabbis am Biggesee fanden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ferien in NRW Regie: Arnd Güttgemanns