Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg Die Zebrageburt D 2013 Seit 30 Jahren ist Anthony Kershaw Tierpfleger, aber noch nie war er bei der Geburt eines Zebrafohlens dabei. Damit er die Geburt nicht verpasst, haben er und seine Kollegen eine Kamera in der Box installiert. Nun kann sich Tony die Geburt in Ruhe auf dem Überwachungsvideo anschauen und ist überrascht, dass das Jungtier abends zur Welt kommt. Denn in der freien Natur werden Zebras am frühen Morgen geboren. Nur so sind sie in ihrer ersten Nacht bereits fit genug, um vor gefährlichen Räubern fliehen zu können. Affentheater bei den Pavianen Da Paviane bekanntlich immer hungrig und neugierig sind, baut Tierpfleger Uwe Fischer eine neue Schaukel und will sie mit reichlich Futter bestücken. Außerdem bekommen die Affen Maiskolben zum Fressen und Spielen, die der kreative Tierpfleger in alten Schläuchen versteckt. Uwe Fischer weiß genau, was die Tiere mögen und wie jedes Tier aus der Herde etwas von dem Futter abbekommt. Gewichtskontrolle im Eismeer Die Seebären und Seelöwen sollen gewogen werden. Dafür haben die Tierpfleger eine Waage auf den Gang gestellt und hoffen, dass die Tiere während der Fütterung darüber rutschen. Doch der Plan funktioniert nur mäßig. Quietschend schnappen die Tiere nach den fischigen Leckerbissen. Der Waage gehen sie dabei so gut es geht aus dem Wege. Immerhin - das Gewicht von vier Tieren können die Tierpfleger ermitteln. Showtime im Affenhaus Bei der Showfütterung erzählt Tierpfleger Claus Claussen begeistert über seine Orang-Utans. So ist Tuan mittlerweile 15 Jahre alt und der unumstrittene Chef im Ring. "Seine Oberarme sind dicker als meine Oberschenkel" meint Claus Claussen nicht ohne Stolz, denn die Affenbande ist dem Tierpfleger sichtlich ans Herz gewachsen. Ihm ist es wichtig, den Besuchern die Besonderheiten der Orang-Utans nahe zu bringen. Für Tuan und seine Affendamen bedeutet die Show wiederum Abwechslung, Aufmerksamkeit und zusätzliche Leckereien. Originaltitel: Leopard, Seebär & Co. Regie: Barbara Luzi