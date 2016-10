MDR 20:15 bis 20:45 Magazin Umschau extra Die Interhotel Story D 2016 2016-10-11 00:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken In der Extra-Ausgabe der Umschau stehen die ehemaligen Interhotels der DDR im Mittelpunkt. Sie waren Luxus-Herbergen. Viele DDR-Bürger könnten davon nur träumen, denn die Hotelzimmer gab es entweder für Westgeld oder über den Feriendienst der Gewerkschaft FDGB. In der DDR waren nahezu alle Hotels der gehobenen Klasse Interhotels. Die gab es vor allem dort, wo auch viele internationale Gäste unterwegs waren, wie in der Hauptstadt Berlin, in der Messestadt Leipzig und in der Kulturmetropole Dresden. Daneben gab es auch Interhotels in kleineren Städten, wie das traditionsreiche Hotel "Elephant" in Weimar. Nach der Wiedervereinigung verkaufte die Treuhand einige Häuser an den ersten Investor. Seit dem wechselten immer wieder mal die Eigentümer und die Betreiber der Häuser schlugen unterschiedliche Wege ein. Das "Grandhotel" in der Berliner Friedrichstraße, das ehemalige "Merkur" in Leipzig (heute: "Westin") und das "Bellevue" in Dresden spielen weiterhin in der Hotel-Bundesliga. Das "Panorama"-Hotel in Oberhof gibt sich mit dem Anspruch eines Drei-Sterne-Familienhotels zufrieden und wirbt um Gäste mit "All inclusive"-Angeboten. Das Hotel "Astoria" in Leipzig hat den Sprung in die Gegenwart nicht geschafft. Es ist seit Jahren geschlossen und verfällt. Neben dem Blick in die Historie der DDR-Interhotels und der Beantwortung der Frage, was aus ihnen geworden ist, präsentiert die Sendung auch einen Hotelpreisvergleich. Der zeigt, was Besucher heute in den 15 beliebtesten deutschen Städtereisezielen für ein Zimmer ausgeben müssen und wo sich die ostdeutschen Ziele Leipzig, Dresden und Rostock in dem Ranking wiederfinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ana Plasencia Originaltitel: Umschau extra