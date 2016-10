MDR 16:30 bis 17:00 Magazin MDR um 4 Gäste zum Kaffee D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Ob Korruption in der Pharmaindustrie, Doping beim Fußball oder Kollaps in der Pflege: Daniel Drepper ist Journalist und traut sich an jedes Thema ran. Nach seinen Recherchen im Pflegealltag ist nun ein Buch erschienen. "Jeder pflegt für sich allein" geht über die Beschreibung trauriger Zustände weit hinaus und stellt visionäre Konzepte erfolgreicher Pflege vor. Er erzählt über seine Erfahrungen, erklärt, wie gute Pflege möglich ist und verrät, an der Aufdeckung welchen Skandals er gerade arbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Daniel Drepper (Journalist) Originaltitel: MDR um 4