MDR 10:05 bis 10:55 Dokusoap Elefant, Tiger & Co. Muntere Gesellen D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Geschichten aus dem Leipziger Zoo Gefühlsausbruch bei den Lippenbären Subodh, der junge Lippenbär aus Indien, erkundet nach und nach sein neues Zuhause in Leipzig. Heute will Heike Hachicho ihm zum ersten Mal die Außenanlage zeigen, auf der auch die munteren Rhesusaffen wohnen. Die sind bekannt für ihre Ausbruchskünste - und dafür, dass sie gern mal auf dem Rücken der Lippenbären reiten. Heike ist gespannt: Ob das dem jungen Bären schmeckt? Allerdings kommt alles ganz anders, als erwartet: Subodh nämlich hat nur Augen für ganz jemand anderes. Ein riesen Theater Die Riesenotter kommen nicht zur Ruhe. Nach dem Tod des Vaters Jao müssen nun auch die beiden großen Jungs Diego und Pablo ihr Elternhaus verlassen. Ehe diese allzu sehr die Rolle des verstorbenen Vaters einnehmen und ihre Mutter und Schwestern decken - oder sich gar um die Führungsrolle streiten könnten. Ein nicht ganz risikofreier Eingriff, den die Familie der Riesenotter verkraften muss, vor allem die erst wenige Wochen alten Jungtiere und ihre Mutter Madija. Doch der Auszug der beiden Söhne ist beschlossen, die Reisepapiere sind vorbereitet. Die Otter veranstalten bei alldem natürlich ein riesen Theater. Aus der Hüfte kommen Giraffenbulle Max hat immer noch Angst vorm Wasserbock, seit ihn dieser auf der Savanne das Fürchten lehrte. Seitdem betritt Max den afrikanischen Rasen nur noch jeden zweiten Tag, immer im Wechsel mit dem Störenfried. René Forberg und Marco Mehner lassen an diesem sonnigen Herbstmorgen alle Tiere auf die Savanne - die Zebras, die Gazellen und Antilopen, die Strauße und schließlich den Wasserbock. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Elefant, Tiger & Co.

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 160 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 09:00 bis 11:00

Seit 94 Min. Radsport

Radsport

Eurosport 09:00 bis 12:00

Seit 94 Min. Konfuzius

Dokumentation

ARTE 09:25 bis 11:05

Seit 69 Min.