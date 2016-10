MDR 06:15 bis 07:15 Magazin LexiTV - Wissen für alle Krabben - seitwärts durch die Welt Krabben - seitwärts durch die Welt D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Woran denken Sie, wenn Sie das Wort "Krabben" lesen? Die meisten verbinden mit diesem Begriff unsere wohlschmeckenden Garnelen aus der Nordsee, lecker an Salaten, Nudeln und vielen anderen Gerichten. Wenn man es ganz genau nimmt, gehören diese Tierchen gar nicht zur Gattung der Krabben. In dieser Ausgabe von "LexiTV" geht es um die "echten" Krabben, also um die, die auf zehn Beinen seitwärts durch die Welt spazieren, unter Wasser, aber auch gern mal an Land. Unglaubliche vier Meter lang können die größten Vertreter dieser Tierart werden, so zum Beispiel die Japanische Riesenkrabbe. Die gibt es natürlich in dieser Sendung zu sehen. Außerdem macht "LexiTV" einen Ausflug auf die australische Weihnachtsinsel. Dort kommt es einmal im Jahr zu einem faszinierenden Naturschauspiel. Um sich fortzupflanzen, gehen Millionen Rote Landkrabben auf Wanderschaft Richtung Küste und färben so die ganze Insel blutrot. Ein ganz besonderer Anblick, aber nichts für schwache Nerven. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: LexiTV - Wissen für alle

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 302 Min. Tomorrowland 2016

Dokumentation

ARTE 05:20 bis 06:40

Seit 72 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min.