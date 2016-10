Disney Channel 22:25 bis 22:55 Comedyserie Immer wieder Jim Regeln des Ehelebens USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Jim und Cheryl hatten einen heftigen Streit. Um die Wogen wieder zu glätten, erfüllt Cheryl ihrem Mann jeden Wunsch. Jim genießt es sehr, dass Cheryl ihn aus lauter schlechtem Gewissen äußerst fürsorglich versorgt. Womit er diese zuvorkommende Behandlung verdient hat, weiß er jedoch nicht, denn er kann sich einfach nicht daran erinnern. Fieberhaft versucht Jim sich den Streit ins Gedächtnis zu rufen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Originaltitel: According to Jim Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Christopher J. Nowak Kamera: Tony Askins Musik: James Belushi