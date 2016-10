Disney Channel 22:00 bis 22:25 Comedyserie Immer wieder Jim Die leere Geste USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Cheryl ist sauer auf ihren Göttergatten: Jim nimmt ihre Arbeit im Haushalt einfach als selbstverständlich hin und denkt gar nicht daran, sich auch einmal zu bedanken. Kurz vor Thanksgiving bekommt sie diese Missachtung besonders zu spüren. Als sie auf der Suche nach einem Tischtuch auf dem Dachboden eingesperrt wird, bemerkt der Rest der Familie ihr Fehlen erst, als sie die Satellitenantenne abmontiert. Der reuige Jim gelobt Besserung und erklär sich bereit, den traditionellen Truthahn diesmal gemeinsam mit Dana und Andy zubereiten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) Lynne Marie Stewart (Sister Eileen) Originaltitel: According to Jim Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Warren Bell Kamera: Tony Askins Musik: James Belushi

