Disney Channel 16:25 bis 16:55 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Folge: 22 Das Kartoffel-Festival / Der Kellerpalast USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Im Dorf wird ein Kartoffel-Schönheitswettbewerb veranstaltet, an dem Malina teilnehmen und- gewinnen will. Weil ihre Kartoffel einfach nicht wachsen will, entschließt sie sich, zu unfairen Mitteln zu greifen - etwas, dass sie nie zuvor getan hat. Der Punktrichter wird misstrauisch und verdächtigt Kuzco, einen Betrug begangen zu haben. Kuzco, Chaca und Tipo sind es leid, sich ein einziges Zimmer teilen zu müssen. Es entbrennt ein Streit darüber, wer das gemeinsame Zimmer verlassen und in den ungemütlichen Keller ziehen muss. Kronk, der eigentlich im Auftrag von Yzma spionieren sollte, erweist sich als talentierter Innenausstatter und verwandelt das Kellerloch in ein super Zimmer. Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Johanna Stein, Kevin D Campbell Musik: Michael Tavera