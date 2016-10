Disney Channel 08:20 bis 08:50 Trickserie Miraculous - Geschichten von Ladybug und Cat Noir Folge: 3 Der Pharao F, J, COR 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Alix' Bruder Jalil Kubdel entdeckt ein geheimes Ritual, durch das die griechische Göttin Nofretete wieder zum Leben erweckt werden soll. Als das Ritual in Frage gestellt wird, erregt Alix mit seiner Wut Hawk Moths Aufmerksamkeit und wird in einen Pharao verwandelt. Unterdessen erfährt Alya, dass es sich bei Ladybug womöglich um eine Mitschülerin handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir Regie: Thomas Astruc Drehbuch: Cédric Bacconnier Musik: Alain Garcia, Noam Kaniel, Jeremy Zag

