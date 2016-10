Disney Channel 06:20 bis 06:45 Trickserie Sofia die Erste Die kleine Hexe USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Im nahegelegenen Dorf trifft Sofia auf Lucinda, eine junge Hexe, die sich einen Spaß daraus macht, anderen Kindern Streiche zu spielen und sich über sie lustig zu machen. Deshalb hat Lucinda verständlicherweise auch keine Freunde im Dorf. Sofia möchte Lucinda helfen, ihr Verhalten zu ändern und so doch noch Freunde zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell, Sam Riegel, Larry Leichliter Drehbuch: Craig Gerber Musik: John Kavanaugh

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 302 Min. Tomorrowland 2016

Dokumentation

ARTE 05:20 bis 06:40

Seit 72 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 62 Min.