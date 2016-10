Das Erste 16:15 bis 16:45 Reportage Lecker aufs Land - Eine kulinarische Reise Nach Baden zu Yvonne Zick D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Manchmal macht Yvonne Zick die Nacht zum Tag - als Krankenschwester im örtlichen Krankenhaus. Neben der Hofarbeit hat die 39-Jährige noch einen Teilzeitjob im Nachtdienst. Wenn sie dann in der Früh nach Hause kommt, die Kinder geweckt und mit ihnen gefrühstückt hat, bringt sie sie zum Bus und in den Kindergarten. Dann ist Schlafenszeit für Yvonne. In der Zeit versorgt ihr Partner Matthias schon mal die rund 200 Schafe auf dem Hof bei Bühl und melkt sie. Nun warten etliche Liter Schafmilch auf Yvonne. Jeden Tropfen verkäst sie später zu herrlichem Schafskäse, macht daraus Frischkäse und Joghurt. Neben Schafen setzen Matthias und Yvonne auf Löhrpflaumen und bauen Aprikosen an, sie pflanzen außerdem noch Kartoffeln und Gemüse. Aus der Landwirtschaft im Nebenerwerb soll in Zukunft ein tragfähiger Betrieb werden. Dafür probieren die beiden viel aus und investieren Zeit und Energie. Als Köchin setzt Yvonne in ihrem Landfrauen-Menü auf trendige Kochtechniken verbunden mit alten Rezepten, eines davon ist der badische Kirschplotzer. Ihn serviert sie den anderen "Lecker aufs Land"-Damen zu einem Schafmilcheis mit Vanille. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lecker aufs Land - eine kulinarische Reise