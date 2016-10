NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Tierarzt: Fragen zum Fell - Haare auf dem Teppich, kahle Stellen am Körper des Tieres / Floristik: Floraler Wandschmuck mit Herbstblühern / Auf'n Schnack: Michy Reincke, der Kult-Liedermacher aus Hamburg / Live unterwegs: Ab in die Pilze mit den Kieler Pilzfreunden! / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Tierarzt: Fragen zum Fell - Haare auf dem Teppich, kahle Stellen am Körper des Tieres Glänzt das Fell, ist das Tier gesund. Das Gegenteil ist der Fall, wenn das Fell von Hund oder Katze stumpf und struppig ist oder sogar kahle Stellen aufweist. Dafür gibt es viele mögliche Gründe. Sie reichen von Parasiten- und Pilzbefall bis hin zu hormonellen Störungen. Über ein schrittweises Ausschlussverfahren kann auch der Laie der Ursache etwas näher kommen, erklärt Tierärztin Dr. Karin Schlotterbeck aus Hamburg. Floristik: Floraler Wandschmuck mit Herbstblühern Buntgewebte Wandläufer aus den 1970er-Jahren, australisch anmutende Traumfänger und kunstvoll geknüpfte Franseneulen: Das ist alles wieder im Trend, sagt Florist-Meisterin Imke Riedebusch aus Stuhr (Nds.). Sie zeigt, wie man den Wandschmuck selbst herstellen kann und peppt ihn und mit frischen Dahlien und anderen bunten Herbstblühern auf. Auf'n Schnack: Michy Reincke, der Kult-Liedermacher aus Hamburg Michy Reincke ist mit seinem neuen Album "Sie haben den Falschen" auf Tournee. Jetzt macht er Station im Norden. Vor seinen Auftritten auf Sylt, in Rostock, Elmshorn und Wilhelmshaven kommt er auf einen Plausch bei "Mein Nachmittag" vorbei. 1984 setzte er mit seinem Hit "Taxi nach Paris" dem Taxi ein unvergessliches musikalisches Denkmal. Seit Jahren setzt sich Michy Reincke zudem für den Musikernachwuchs in Norddeutschland ein. Live unterwegs: Ab in die Pilze mit den Kieler Pilzfreunden! Die Pilzsaison 2016 ist auf ihrem Höhepunkt. Besonders beliebt bei den Sammlern sind Steinpilze, Pfifferlinge und Trüffel. Allein in Norddeutschland gibt es mehrere Tausend Pilzsorten. Rund 20 davon sind giftig. Es ist nicht immer leicht, diese zu erkennen. Wie man Pilzsorten bestimmt und bei der "Schwammerl-Jagd" am besten vorgeht: Reporter Jo Hiller lässt sich es von der Pilzsachverständigen Vivien Hauser der Kieler Pilzfreunde direkt im Wald zeigen. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag