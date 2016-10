Das Erste 00:35 bis 02:18 Komödie Eine Frau für zwei F 1995 Stereo Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der umtriebige Immobilienmakler Laurent (Alain Chabat) hat sein Leben perfekt im Griff. Während seine spanische Gattin Loli (Victoria Abril) das wunderschöne Haus bei Avignon hütet und sich hingebungsvoll um die beiden Kinder kümmert, betreibt der notorische Schürzenjäger Laurent hinter ihrem Rücken eine Affäre nach der anderen. Diese Rollenaufteilung ist für den Möchtegern-Don-Juan gottgegeben - nicht im Traum käme er jedoch auf die Idee, seiner Gattin die gleiche Freiheit in puncto außerehelicher Sexualität einzuräumen. Laurents Weltbild gerät unversehens ins Wanken, als die brave Loli sich in Marijo (Josiane Balasko) verliebt, eine lesbische Musikerin auf der Durchreise, die mit ihrem klapprigen VW-Bus vor dem Haus liegen geblieben ist. Voller Empörung macht Laurent seiner Frau eine Szene; diese bereut ihre "unmoralische Affäre" sogleich und gelobt Besserung. Doch als Laurents Busenfreund Antoine (Ticky Holgado) sich verplappert und Loli von den permanenten Seitensprüngen ihres Mannes erfährt, werden die Karten neu gemischt: Marijo zieht bei den beiden mit ein, worauf Laurent unversehens in die Rolle des Betrogenen gedrängt wird und eine schwere Identitätskrise durchmacht. Da Loli Männer und Frauen gleichermaßen liebt, kommt es bald zu einem erotischen Kompromiss: Drei Tage verbringt Loli mit ihrer Geliebten, drei mit ihrem Mann - und am siebten Tag darf sie "ruhen". Wider Erwarten funktioniert die frivole "ménage à trois" bestens, bis Marijo auf die Idee kommt, dass sie eigentlich ein Kind haben möchte. Warmherzig, verrückt und mit hintersinnigem Humor verzaubert diese Komödie über das Liebeskarussell einer "erweiterten" Familie. Der große französische Publikumserfolg ist hervorragend besetzt mit der Pedro-Almodóvar-Schauspielerin Victoria Abril, Alain Chabat und Komikerin Josiane Balasko, die diese intelligente Komödie schrieb und inszenierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victoria Abril (Loli) Josiane Balasko (Marijo) Alain Chabat (Laurent Lafaye) Ticky Holgado (Antoine) Miguel Bosé (Diego) Catherine Hiegel (Dany) Catherine Samie (Die Prostituierte) Originaltitel: Gazon maudit Regie: Josiane Balasko Drehbuch: Patrick Aubrée, Josiane Balasko Kamera: Gérard de Battista Musik: Manuel Malou Altersempfehlung: ab 12