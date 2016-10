Das Erste 22:45 bis 00:15 Komödie Quartett - ewig junge Leidenschaft GB 2012 Nach einem Bühnenstück von Ronald Harwood 2016-10-11 02:20 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Dustin Hoffmans Wechsel auf den Regiestuhl. - In einer Seniorenresidenz für Musiker kommt es zu Konflikten zwischen den alten Freunden Reggie, Wilf und Cissy. Heraufbeschworen werden diese durch den Einzug der ehemaligen Operndiva Jean Horton, die früher mit ihnen gesungen hat. – Eine charmante Hommage an die Musik und ans Leben In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maggie Smith (Jean Horton) Tom Courtenay (Reginald Paget) Billy Connolly (Wilf Bond) Pauline Collins (Cissy Robson) Michael Gambon (Cedric Livingston) Sheridan Smith (Dr. Lucy Cogan) Andrew Sachs (Bobby Swanson) Originaltitel: Quartet Regie: Dustin Hoffman Drehbuch: Ronald Harwood Kamera: John De Borman Musik: Dario Marianelli Altersempfehlung: ab 6