Das Erste 09:55 bis 10:44 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2548 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Desirée ist nicht begeistert, dass Clara über ihre Schwangerschaft Bescheid weiß. Als Beatrice erfährt, dass sie Desirées Pille erfolgreich manipuliert hat, schaltet sie Friedrich ein: Er soll Desirée mehr Gehalt bieten, damit sie sich beruflich erfolgreich fühlen kann und das Kind nicht abtreibt. Aber Friedrich nähert sich Desirée auf seine Weise an und gewinnt ihr Vertrauen. Derweil muss Clara das Baby eines Gastes betreuen und bekommt dabei Hilfe von Adrian. Als sie spürt, wie kinderlieb Adrian ist, versucht sie erneut, Desirée davon zu überzeugen, dass sie Adrian ihre Schwangerschaft gesteht - André will Melli nicht länger als Zeugin für das anstehende Verfahren gegen ihn benennen. Damit er vor Gericht nicht zu schlecht dasteht, beschließt er, eine Frau zu fördern, die im Notfall als Zeugin für ihn aussagen kann. Bald darauf macht André Tina ein großzügiges Angebot - ohne dass diese ahnt, was André sich davon verspricht. Fabien hat einen Plan gefasst: Michael soll Tanja überzeugen, dass er auf ein teures Musikinternat gehen darf. Tatsächlich ist Tanja einverstanden, dass Fabien die Aufnahmeprüfung absolviert. David rät Clara, ein Konzept für eine eigene Kollektion zu entwickeln. Beim gemeinsamen Brainstorming mit Tina und Oskar erkennt Clara, dass sie die Sache spielerisch angehen muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Joachim Lätsch (André Konopka) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Sabine Landgraeber, Alexander Wiedl Drehbuch: Thomas Kubisch, Klaus Tegtmeyer

