NDR 22:00 bis 23:30 Krimi Tatort Der schöne Schein D 2011 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auf einer Schönheitsfarm am Bodensee, jenseits der deutsch-schweizerischen Grenze, erhält die Welt des schönen Scheins einen herben Dämpfer: Die Eigentümerin der Klinik wird tot in einem Planetarium aufgefunden. Das Gewaltverbrechen führt Klara Blum mit ihrem Schweizer Amtskollegen Reto Flückiger zusammen. Sie bekommen es gleich mit drei Hauptverdächtigen zu tun, den leitenden Ärzten der Klinik. Gemeinsam mit Reto Flückiger taucht Klara Blum in eine Welt aus enttäuschter Freundschaft, Misstrauen und Betrug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Mattes (Klara Blum) Sebastian Bezzel (Kai Perlmann) Stefan Gubser (Reto Flückiger) Justine Hauer (Anika Beck) Johann von Bülow (Dr. Peter Marquardt) Andreas Pietschmann (Holger Riekert) Ursina Lardi (Gloria Riekert) Originaltitel: Tatort Regie: René Heisig Drehbuch: Susanne Schneider Kamera: Cornelia Wiederhold Musik: Oli Biehler Altersempfehlung: ab 12

