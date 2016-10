Servus TV 18:15 bis 19:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Überlebenskünstler - Tödliche Naturgewalten Überlebenskünstler (1/3) - Tödliche Naturgewalten GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Schätzungen zufolge sind 99 Prozent der Spezies auf der Erde ausgestorben. Nur wenige Tierarten haben sich in einem Millionen Jahre langen Kampf als Überlebenskünstler erwiesen. Professor Richard Fortey vom Natural History Museum in London zeigt, welche Tierarten die drei größten Massenaussterben überstanden - von mikroskopisch kleinen Organismen bis zu den letzten riesigen Säugetieren der Eiszeit. In dieser Episode geht es in eine Zeit zurück, in der vor ungefähr 250 Millionen Jahren viele Tierarten ausstarben. Professor Fortey beschäftigt sich mit den Überlebenskünstlern dieser Phase: den Pfeilschwanzkrebsen, den Quallen im Golf von Mexiko sowie primitiven Fischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Shaun Trevisick Drehbuch: Shaun Trevisick Kamera: Damien Pawle, Andrew Dearden