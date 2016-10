ZDFinfo 00:35 bis 01:00 Dokumentation ZDF-History Roms Rache - Die Schlacht im Harz D 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken "Varus, gib mir meine Legionen zurück!", soll der römische Kaiser Augustus nach der verlorenen Schlacht im Teutoburger Wald im Jahre 9 nach Christus ausgerufen haben. Nie wieder würden Römer in Germanien Fuß fassen. So steht es in den Schulbüchern. Tatsächlich machten Archäologen jüngst eine spektakuläre Entdeckung im Harz. Tausende Fundstücke römischer Herkunft, im Waldboden verborgen, beweisen: Die Römer haben sich nach der Varusschlacht nicht hinter dem Limes versteckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Knopp Originaltitel: ZDF-History