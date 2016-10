ZDFinfo 18:05 bis 18:45 Dokumentation Versunkene Metropolen Tatort Tucumé - Pyramidenstadt in Peru GB 2007 2016-10-11 23:50 Stereo 16:9 Live TV Merken Das rätselhafte Volk der Lambayeque gehörte zu den großen Baumeistern des Altertums. Im Norden von Peru ließ die alte Kultur 250 kolossale Pyramiden in den Himmel wachsen. Nirgendwo sonst in Südamerika entstanden mehr Pyramiden als im Tal der Lambayeque. Doch plötzlich verschwand die Hochkultur, die grandiosen Stätten verfielen. Erst Jahrhunderte später sollten sie wiederentdeckt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Cities Of The Ancients Regie: Aldan Laverty