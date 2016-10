ZDFinfo 12:00 bis 12:50 Dokumentation Weltenbrand Fegefeuer D 2012 2016-11-08 18:00 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Name der französischen Festungsstadt Verdun wurde 1916 zum Menetekel für das Massensterben auf den Schlachtfeldern des 20. Jahrhunderts. Die hohen Militärs sprachen von einer "Blutpumpe", die Frontsoldaten nannten es die "Hölle von Verdun". Die Schlacht bei Verdun war nicht das einzige Schlüsselereignis des Jahres 1916. Am 1. Juli begann an der Somme der Sturm-Angriff auf die deutschen Linien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weltenbrand Regie: Stefan Mausbach/Stefan Brauburger