Servus TV 02:30 bis 03:10 Krimiserie Kleine Morde unter Nachbarn - Lark Road II DK 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Monica und Selma nehmen an der Millionenshow teil. Für beide ist Astrid der Telefon-Joker, die jedoch nicht bemerkt, dass sie auf Sendung ist und das Publikum mit ungewöhnlichen Aussagen überrascht. Indes hat Elisabeths Geständnis bei der Polizei nichts bewirkt. Die Beamten zeigen kein Interesse an der Geschichte und ihr Gewissen lässt ihr auch keine Ruhe. Also beschließt sie, der Witwe des Unfallopfers alles zu beichten. Und Katrine hat ihre Schwangerschaft bislang vor Andreas geheim gehalten ein Versäumnis, das Monica gerne für sie nachholt. Schwarz-humorige dänische Erfolgsproduktion, zum ersten Mal im Free-TV! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anette Støvelbæk (Astrid Borg) Henrik Prip (Kim Borg) Laura Drasbæk (Katrine Holm) Christian Tafdrup (Sune Holm) Sarah-Sofie Boussnina (Mathilde Holm) Claus Riis Østergaard (Andreas Norén) Mille Lehfeldt (Monica Dam) Originaltitel: Lærkevej Regie: Mogens Hagedorn Drehbuch: Mette Heeno, Christian Torpe Musik: Flemming Nordkrog, Keith Strachan, Matthew Strachan, Jonas Struck

