Servus TV 00:35 bis 02:05 Komödie Liebe auf den ersten Schlag F 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Madeleine (Adèle Haenel) ist eine ungewöhnliche junge Frau. Der eigenwillige Teenager rechnet damit, dass bald die Welt untergehen wird, und um in der Post-Apokalypse überleben zu können, wünscht sie sich eine militärische Ausbildung. Bei einer Werbeveranstaltung der französischen Armee trifft Madeleine auf den stillen, eher schüchternen Arnaud (Kévin Azaïs), der zusammen mit seinem Bruder als Tischler arbeitet. Zwischen den sehr unterschiedlichen Jugendlichen entsteht eine immer intensivere Beziehung, und aus Freundschaft wird Liebe. Madeleine kann Arnaud dazu überreden, gemeinsam ein Trainingscamp der Armee zu besuchen. Nach einem Streit mit den Ausbildern flüchtet Madeleine in die einsamen Wälder der Umgebung. Arnaud folgt Madeleine, doch das anfängliche Abenteuer entwickelt sich schnell zum harten Überlebenskampf. "Liebe auf den ersten Schlag" ist das bemerkenswerte Spielfilmdebüt von Thomas Cailley. Mit seiner berührend und komisch zugleich erzählten Liebesgeschichte gelingt es dem französischen Autor und Regisseur, die Erwartungshaltung der Zuschauer ständig zu unterlaufen: Nicht nur ist die weibliche Hauptfigur der aktivere, stärkere Part, auch die Szenerie im sonnenüberfluteten Südfrankreich beschwört alles andere als eine Weltuntergangsstimmung herauf. Dennoch nimmt man die apokalyptischen Ängste der jugendlichen Protagonisten ernst, die vermutlich mehr das Erwachsenwerden fürchten als das Ende der Zivilisation. Hervorragend die Leistungen der beiden Hauptdarsteller Adèle Haenel (Madeleine) und Kévin Azaïs (Arnaud). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adèle Haenel (Madeleine Beaulieu) Kévin Azaïs (Arnaud Labrède) Antoine Laurent (Manu Labrède) Brigitte Rouan (Hélène Labrède) William Lebghil (Xavier) Thibaut Berducat (Victor) Nicolas Wanczycki (Lieutenant Schlieffer) Originaltitel: Les combattants Regie: Thomas Cailley Drehbuch: Thomas Cailley, Claude Le Pape Kamera: David Cailley Musik: Philippe Deshaies, Lionel Flairs, Benoit Rault Altersempfehlung: ab 12