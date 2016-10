Servus TV 22:05 bis 00:35 Drama Mud - Kein Ausweg USA 2012 Nach dem Roman von Victor Hugo 2016-10-11 02:05 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ellis und Neckbone, zwei 14-Jährige, sind dicke Freunde. Auf ihren Erkundungstouren entdecken sie eine kleine Insel im Mississippi-Delta. Dort begegnen sie Mud (Matthew McConaughey), der aus der Strafanstalt entkommen ist. Mud wartet auf seine Geliebte Juniper (Reese Witherspoon), mit der er zusammen fliehen möchte. Ins Gefängnis musste Mud, weil er den Ex-Freund Junipers tötete. Der Vater und der Bruder des Opfers sind Mud auf der Spur, um sich an ihm zu rächen. Als Ellis und Neckborne beschließen, dem flüchtigen Verbrecher zu helfen, geraten sie in Lebensgefahr. Auch wenn der Einfluss von Mark Twains "Huckleberry Finn" deutlich zu spüren ist, kann man "Mud - Kein Ausweg" sicher nicht als Kinderfilm bezeichnen. Dazu hat Regisseur Jeff Nichols (bekannt durch "Take Shelter - Ein Sturm zieht auf") die Geschichte zu realistisch inszeniert, mit vielschichtigen Charakteren, die auch vor brutaler Gewalt nicht zurückschrecken. Herausgekommen ist ein fesselnder Film über das "Abenteuer" Erwachsenwerden, und welche Rolle dabei Liebe und Freundschaft spielen. Oscar-Gewinner Matthew McConaughey ("Dallas Buyers Club") bringt als Mud erneut eine hervorragende Schauspielleistung, genauso überzeugend Oscar Preisträgerin Reese Witherspoon ("Walk the Line") als seine Geliebte Juniper. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew McConaughey (Mud) Reese Witherspoon (Juniper) Tye Sheridan (Ellis) Sam Shepard (Tom) Michael Shannon (Galen) Jacob Lofland (Neckbone) Joe Don Baker (King) Originaltitel: Mud Regie: Jeff Nichols Drehbuch: Jeff Nichols Kamera: Adam Stone Musik: David Wingo Altersempfehlung: ab 12

