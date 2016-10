Servus TV 20:15 bis 22:15 Serien Commissario Montalbano Der Tanz der Möwe I 2011 2016-10-11 00:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Tag beginnt merkwürdig für Commissario Montalbano: Zuerst muss er einer Möwe beim Todeskampf zusehen, dann verschwindet auch noch Fazio. Auf einen Tipp hin lässt Montalbano einen ausgetrockneten Brunnen untersuchen. Dort findet er zwei Männerleichen, von Fazio fehlt aber weiterhin jede Spur. Als alles auf einen Mafiamord hinweist, taucht plötzlich Fazio wieder auf und will sich an nichts mehr erinnern können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luca Zingaretti (Commissario Salvo Montalbano) Cesare Bocci (Mimì Augello) Peppino Mazzotta (Ispettore Giuseppe Fazio) Angelo Russo (Agente Catarella) Ilenia Maccarrone (Angela) Alfredo Libassi (Vittorio Carmona) Roberto Nobile (Nicolò Zito) Gäste: Gäste: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta Originaltitel: Il Commissario Montalbano Regie: Alberto Sironi Drehbuch: Francesco Bruni Kamera: Franco Lecca Musik: Franco Piersanti Altersempfehlung: ab 12