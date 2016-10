Servus TV 16:00 bis 16:55 Dokumentation Die Entstehung großer Kulturen Die Byzantiner USA 2006 2016-10-11 03:10 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode der Reihe wird ein Imperium portraitiert, dessen Gegensätze ganz eng beieinander liegen: Brillanz und Brutalität, Intellektualität und Intrigen, Christentum und Gemetzel. Obwohl die Welt nach dem Niedergang Roms ins finstere Mittelalter stürzte, gab es doch eine Zivilisation, die hervorstach: das byzantinische Reich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Weller, Michael Carroll Originaltitel: Engineering an Empire Regie: Rebecca J. Ratcliff Kamera: Tim Metzger Musik: Peter Boyer