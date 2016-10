Servus TV 14:00 bis 14:58 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1988 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Tierärzte James Herriot, Siegfried Farnon und sein Bruder Tristan sind zu unfreiwilligen Hausmännern geworden. Denn James Ehefrau Helen hütet nach wie vor das Bett wegen ihrer verrutschten Bandscheiben. Als sie Besuch von Deidre McEwan erhalten, ist die Freude groß. Die Besucherin entpuppt sich nämlich als kostenlose Haushälterin. Indes nimmt Siegfried an einer außergewöhnlichen Jagdzeremonie teil. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James / James Herriot) Robert Hardy (Siegfried / Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) John McGlynn (Calum Buchanan) David Quilter (Andrew Bruce) Peter Schofield (Mr. Pickersgill) Dick Brannick (Mr. Dumbleby) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Roderick Graham Drehbuch: Terry Hodgkinson Musik: Johnny Pearson