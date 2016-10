Servus TV 09:55 bis 11:00 Dokumentation Städte der Zukunft Von Null auf Zukunft F 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Überall auf der Welt entstehen ständig neue, futuristische Städte. Sie wachsen wie aus dem Nichts und gelten als Antwort auf die Energiekrise und die explosionsartige Urbanisierung. Besonders in Südkorea, China, Saudi-Arabien, Abu Dhabi, aber auch in Russland wachsen diese hypermodernen Metropolen in den Himmel. Es sind Prototypen urbaner Lebensräume, die einerseits voll vernetzt, andererseits ökologisch ausgerichtet sind. Mit diesen neuen Konzepten der Stadtplanung wird die Hoffnung auf eine nachhaltige Zukunft genährt. Jedoch gibt es auch Bedenken im Hinblick auf die totale Überwachung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les villes du futur Regie: Frédéric Castaignède

